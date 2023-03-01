"Геть РФ": мешканців Дніпра закликають підписати петицію про виключення Росії з ООН

У Дніпрі на багатоповерхівці, в яку влучила російська ракета, з’явився банер з закликом виключити Росію з ООН.

У Дніпрі на багатоповерхівці, в яку влучила російська ракета, встановили плакат з закликом виключити країну-агресорку Росію з ООН.

Відповідні світлини з’явилися в соцмережах.

У Дніпрі на вулиці Набережної Перемоги на зруйнованій російськими окупантами багатоповерхівці встановили плакат, на якому зображений QR-код з петицією виключити Росію зі складу ООН.

Що відомо про ракетний удар по Дніпру 14 січня

Російські окупанти завдали масованого ракетного удару по території України. Одна з російських ракет влучила в багатоповерхівку у Дніпрі. Зруйнований під'їзд від другого до дев'ятого поверхів. Загинуло 46 людей.

Вже 16 січня СБУ оприлюднила імена росіян, причетних до ракетного удару у Дніпрі. Згідно з даними СБУ, це шестеро російських військових.

Наказ обстріляти місто віддав командир 52-го гвардійського важкого бомбардувального авіаційного полку Олег Тімошин. До слова, він також віддавав наказ ударити по ТЦ в Кременчуці в червні минулого року.

Також з’явилося повідомлення про оголошену нагороду за інформацію про пілота, який керував літаком та здійснив запуск ракети. Позивний керівного пілота 42492, пуск ракет було здійснено з району міста Курськ, а приземлився літак у Рязані.

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