Російські військові / © Associated Press

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Головне управління розвідки Міністерства оборони України оприлюднило телеграму тимчасово виконуючого обов’язки начальника штабу Південного військового округу Збройних сил Росії генерал-майора Сергія Зємскова.

Про це повідомила пресслужба ГУР у Telegram.

У документі міститься наказ командувача цього військового округу про посилення угруповання російських військ за рахунок доукомплектування військової бази РФ у місті Ґюмрі, що у Вірменії.

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У телеграмі перераховані заходи, спрямовані на терміновий відбір особового складу для підсилення підрозділів російської військової частини. Відбір проходитиме серед військовослужбовців 8-ї, 18-ї, 49-ї та 58-ї загальновійськових армій Південного військового округу.

© ГУР Міноборони

© ГУР Міноборони

«Командиру військової частини — полева пошта 04436: у період з 13 травня по 11 червня 2025 року здійснити відбір особового складу у з’єднаннях і військових частинах військового округу для подальшого укладання перших контрактів та направлення на військову базу для проходження служби», — йдеться у документі.

Військовим командирам наказано докласти зусиль для ефективного відбору військових для служби у Ґюмрі. У наказі також чітко прописані вимоги до професійної придатності, рівня психологічної стійкості та бойової підготовки військових, яких планують включити до майбутнього міжнародного контингенту. Особливу увагу звертають на заборону брати до служби осіб, які брали участь у незаконному обігу наркотичних чи психотропних речовин.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що міністерство закордонних справ Вірменії спростувало поширені у ЗМІ повідомлення про те, що територія країни нібито може бути використана для військових операцій проти сусідніх держав.

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Окрім того, повідомлялось, що Росія посилює військову присутність на своїй базі в Ґюмрі (Вірменія) через загрозу ескалації з Азербайджаном. За оцінками ГУР, це є елементом Кремлівської політики з дестабілізації Кавказького регіону.