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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Війна
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436
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Як росіяни дотримуються "перемир'я" на Покровському напрямку: дані DeepState

Від росіян іншого, звісно, не чекали.

Автор публікації
Фото автора: Катерина Сердюк Катерина Сердюк
Покровськ

Покровськ / © Associated Press

У DeepState розповіли, як росіяни дотримуються “перемир’я” в Успенівці біля Покровська. Зранку окупанти накривають село та навколишні посадки артилерією.

Про це написали осінтери DeepState.

“Думаємо, це хороша відповідь на коментарі, чому не так легко "користуватися тишею", щоб проводити "те ж саме, що і робить ру***я — облаштовувати позиції, проводити евакуації", бо в будь-який момент може просто прилетіти, а питання цьому — життя”, — йдеться у повідомленні.

Також про порушення “перемирʼя” на Покровському напрямку з боку РФ повідомили військові.

“В нашій смузі відповідальності перемир'я не діє, з самого ранку, продовжують спроби проскочити між нашими позиціями та підвозити б/к, використовуючи ЛАТ та мототехніку”, — зазначили у DeepState.

Нагадаємо, армія РФ з усіх сил намагається захопити Покровськ. Попри шалені зусилля, росіяни мають там найменші успіхи.

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