Ватикан святкує Великдень без Папи Франциска: у чому причина

Папа Франциск / © Associated Press

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Ватикан відзначає Великдень без Папи Франциска, який не зміг очолити службу через триваюче відновлення після пневмонії.

Про це пише The Independent.

Відсутність Папи Франциска на великодніх урочистостях стала темою обговорення у неділю, 20 квітня 2025 року, коли святкову месу в базиліці Святого Петра проводив кардинал Анджело Комастрі, колишній архиєпископ базиліки. Він провів урочисту службу на свіжому повітрі, зібравши тисячі вірян на площі Святого Петра в прохолодний, але сонячний весняний день.

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88-річний понтифік продовжує відновлюватися після тяжкої форми двосторонньої пневмонії, яка ледь не забрала його життя. З того часу, як Папа повернувся до Ватикану 23 березня після 38 днів у лікарні, він з’являвся на публіці лише кілька разів. Він пропустив великі релігійні служби Страсної п’ятниці та Великої суботи, але очікувалося, що він з’явиться в неділю, згідно з розкладом служби, опублікованим Ватиканом.

Великдень є найбільш важливим святом у християнському літургійному календарі, коли віруючі святкують воскресіння Христа після його розп’яття. Цього року Великдень відзначається одночасно католиками та православними християнами, а Росія оголосила тимчасове великоднє перемир’я у своїй війні з Україною.

Традиційно, у Ватикані на Великдень проводиться меса, а також урочисте благословення Папи Urbi et Orbi («місту та світу»), яке виголошується з балкона базиліки. Це виступ зазвичай включає огляд глобальних криз та людських страждань. Однак ще не було підтверджено, чи з’явиться Папа Франциск для виголошення цієї промови, чи обмежиться лише наданим благословенням.

Нагадаємо, Папа Франциск з’явився на публіці після важкої хвороби.