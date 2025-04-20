Ватикан празднует Пасху без Папы Франциска: в чем причина

Папа Франциск / © Associated Press

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Ватикан отмечает Пасху без Папы Франциска, который не смог возглавить службу из-за продолжающегося восстановления после пневмонии.

Об этом пишет The Independent.

Отсутствие Папы Франциска на пасхальных торжествах стало темой обсуждения в воскресенье, 20 апреля 2025 г., когда праздничную мессу в базилике Святого Петра проводил кардинал Анджело Комастри, бывший архиепископ базилики. Он провел торжественную службу на свежем воздухе, собрав тысячи верующих на площади Святого Петра в прохладный, но солнечный весенний день.

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88-летний понтифик продолжает восстанавливаться после тяжелой формы двусторонней пневмонии, едва не унесшей его жизни. С тех пор как Папа вернулся в Ватикан 23 марта после 38 дней в больнице, он появлялся на публике всего несколько раз. Он пропустил большие религиозные службы Страстной пятницы и Великой субботы, но ожидалось, что он появится в воскресенье, согласно расписанию службы, опубликованному Ватиканом.

Пасха — самый важный праздник в христианском литургическом календаре, когда верующие празднуют воскресение Христа после его распятия. В этом году Пасха отмечается одновременно католиками и православными христианами, а Россия объявила временное пасхальное перемирие в своей войне с Украиной.

Традиционно, в Ватикане на Пасху проводится месса, а также торжественное благословение Папы Urbi et Orbi («города и мира»), которое провозглашается с балкона базилики. Это выступление обычно включает в себя обзор глобальных кризисов и человеческих страданий.

Напомним, Папа Франциск появился на публике после тяжелой болезни.