Ігнат прокоментував “знищення” Безуглою комплексу Patriot на Дніпропетровщині

ЗРК Patriot вів протиповітряний бій проти групи російських балістичних ракет.
Речник Повітряних сил України Юрій Ігнат відповів на закиди народної депутатки Мар’яни Безуглої щодо втрати ще одного комплексу Patriot. За його словами, ворог лише пошкодив кілька одиниць техніки.
У своєму дописі на Facebook він назвав нардепку “рупором кремлівської пропаганди в Україні”, яка на радість росіянам і на розпач українцям підтвердила удар по позиції українського ЗРК Patriot на Дніпропетровщині 9 жовтня 2024 року.
Що сталося з комплексом Patriot
“Робить вона це не вперше, і, вочевидь, не востаннє! Кращого демотиватора для українського воїна чи потенційного рекрута і не придумаєш. То що ж сталося 9 жовтня? Та нічого нового, ворог лише пошкодив кілька одиниць техніки, а не знищив. Це війна, на війні отримують пораненні не лише люди, а й техніка. Мало того, цей же підрозділ Patriot продовжує виконувати завдання в регіоні”, - наголосив Ігнат.
За словами речника ПС, того дня ЗРК Patriot вів протиповітряний бій проти групи російських балістичних ракет. І частину вдалося перехопити.
“Повітряні Сили не можуть щоразу виправдовуватись перед суспільством через інфовибрики Мар’яни і їй подібних. Через ці пояснення ворог отримує додаткову інформацію при плануванні наступних атак”, - зазначив він.
В яких умовах воюють зенітники
Юрій Ігнат наголосив, що система Patriot є однією із найпріоритетніших цілей для ворога, оскільки завдяки американському ЗРК вдається тримати на певній дистанції російську авіацію.
“Ворог змінює тактику застосування, використовує усі доступні методи ведення розвідки – від супутників і розвідувальних БпЛА до наземної агентури, противник не економить “Іскандерів”, маючи інформацію про потенційне перебування Patriot в тому чи іншому районі... Ворог часто цілить по макетах, але інколи, на жаль, це – реальна техніка”, - зазначив він.
Речник Повітряних Сил зауважив, що батарей Patriot небагато і недостатньо, до того ж цей комплекс стаціонарний і конструктивно не призначений для війни в динаміці. Однак українським воїнам зенітних ракетних військ вдалося застосовувати цю систему в умовах, коли обстановка на полі бою швидко змінюється, а ворог застосовує десятки систем розвідки, РЕБ та засобів повітряного нападу – ракет та ударних БпЛА різних типів.
“Patriot треба виживати в цих умовах. Швидко змінювати позицію, ефективно маскуватися, застосовувати обмежену кількість техніки у прифронтовій зоні, і разом з тим, намагатись вполювати російський літак на великій відстані. Або ж бодай активно відпрацювати по ньому, що не дозволить йому наближатися ближче. Отакі реалії!” - підсумував Юрій Ігнат.
Нагадаємо, народна депутатка Мар'яна Безугла вчергове дорікнула головкому ЗСУ Олександру Сирському за невдачі. Вона вважає його винним у втраті ще одного Patriot.
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