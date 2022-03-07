Інформація про "розстрільні списки", які мали скласти російські окупанти, частково правдива - РНБО

Окупанти складали списки "неблагонадійних громадян".

Інформація про так звані "розстрільні списки", яка нещодавно озвучувалася багатьма американськими високопосадовцями та значною мірою була піддана сумніву, частково виявилася правдивою.

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Про це повідомляє Центр протидії дезінформації при РНБО.

Так, на новоокупованих територіях Луганської області до "МГБ ЛНР" звернулися прибічники "республіки", які сформували "список неблагонадежных, которые помогали геноцидить граждан". Застерігаємо посібників окупаційної влади: допомога ворогу – це ваша безпосередня участь у вчинених окупантами злочинах, за які зовсім скоро доведеться відповідати за українським законодавством", - йдеться у повідомленні.

Раніше видання Foreign Policy з посиланням на дані американської розвідки повідомило, що після вторгнення до України Росія планує вбити та арештувати політиків, активістів, журналістів та російських і білоруських дисидентів.

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