Информация о "расстрельных списках", которые должны были составить российские оккупанты, частично правдива - СНБО

Информация о "расстрельных списках", которые должны были составить российские оккупанты, частично правдива - СНБО

Оккупанты составляли списки "неблагонадежных граждан".

Информация о так называемых "расстрельных списках", которая недавно озвучивалась многими американскими чиновниками и в значительной степени была подвергнута сомнению, частично оказалась правдивой.

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Об этом сообщает Центр противодействия дезинформации при СНБО.

"Так, на вновь оккупированных территориях Луганской области в "МГБ ЛНР" обратились сторонники "республики", которые сформировали "список неблагонадежных, которые помогали геноцидить граждан". Предостерегаем пособников оккупационных властей: помощь врагу – это ваше непосредственное участие в совершенных оккупантами преступлениях, за которые совсем скоро придется отвечать по украинскому законодательству", — говорится в сообщении.

Ранее издание Foreign Policy со ссылкой на данные американской разведки сообщило, что после вторжения в Украину Россия планирует убить и арестовать политиков, активистов, журналистов и российских и белорусских диссидентов.

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