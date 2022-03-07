Информация о "расстрельных списках", которые должны были составить российские оккупанты, частично правдива - СНБО

Оккупанты составляли списки "неблагонадежных граждан".
Информация о так называемых "расстрельных списках", которая недавно озвучивалась многими американскими чиновниками и в значительной степени была подвергнута сомнению, частично оказалась правдивой.
Об этом сообщает Центр противодействия дезинформации при СНБО.
"Так, на вновь оккупированных территориях Луганской области в "МГБ ЛНР" обратились сторонники "республики", которые сформировали "список неблагонадежных, которые помогали геноцидить граждан". Предостерегаем пособников оккупационных властей: помощь врагу – это ваше непосредственное участие в совершенных оккупантами преступлениях, за которые совсем скоро придется отвечать по украинскому законодательству", — говорится в сообщении.
Ранее издание Foreign Policy со ссылкой на данные американской разведки сообщило, что после вторжения в Украину Россия планирует убить и арестовать политиков, активистов, журналистов и российских и белорусских диссидентов.
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