Категорія
Війна
НаживоУсі публікаціїЕксклюзив ТСНУкрaїнaПолітикаВійнаГламурПроспортЛедіЗдоров’яАстрологіяВідеоРецептиСпецпроєктиЕкономікаФотоКиївЛьвівЦікaвинкиПопулярні тегиКоронавірусВипуски ТСНСвітТуризмАвтоНаука та ITДопомогаІнтерв’юІнфографікаПодкастиКіберспорт
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

Кабмін розширив держпрограму кредитів під 5-7-9%: хто зможе скористатись

Дата публікації
Перегляди
252
Час на прочитання
1 хв
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Кабмін розширив держпрограму кредитів під 5-7-9%: хто зможе скористатись

Фото: t.me/Denys_Smyhal/2631

Кабмін розширив держпрограму кредитів під 5-7-9% на сферу транспорту.

Кабінет міністрів розширив програму "Доступні кредити 5-7-9%" на підприємства у сфері пасажирських та вантажних перевезень.

Таке рішення ухвалено на засіданні 29 квітня, повідомляє пресслужба уряду.

"Запуск програм кредитування під 0% допоміг багатьом бізнесам перезапустити свою роботу. Крім того, державна програма фінансового лізингу тепер буде мати такі самі умови, як і «5-7-9». Тобто максимально доступний лізинг. Все це потрібно, аби люди та бізнес продовжували працювати", – зазначив прем'єр-міністр Денис Шмігаль. При цьому інших подробиць у повідомленні не наведено.

Раніше прем’єр міністр Денис Шмигаль повідомив, що для проведення посівної кампанії в Україні залучено під 0% кредитів на суму майже 8,3 млрд грн. Держава вже допомогла близько 3 тис. аграрних підприємств провести посівну. 

Міністерка економіки розповіла, як будемо відбудовувати Україну та де братимемо на це гроші

Міністерка економіки розповіла, як будемо відбудовувати Україну та де братимемо на це гроші

Читайте також:

Підписуйтесь на наші канали у Telegram та Viber.

Наступна публікація