Кабмін розширив держпрограму кредитів під 5-7-9%: хто зможе скористатись

Кабмін розширив держпрограму кредитів під 5-7-9% на сферу транспорту.

Кабінет міністрів розширив програму "Доступні кредити 5-7-9%" на підприємства у сфері пасажирських та вантажних перевезень.

Таке рішення ухвалено на засіданні 29 квітня, повідомляє пресслужба уряду.

"Запуск програм кредитування під 0% допоміг багатьом бізнесам перезапустити свою роботу. Крім того, державна програма фінансового лізингу тепер буде мати такі самі умови, як і «5-7-9». Тобто максимально доступний лізинг. Все це потрібно, аби люди та бізнес продовжували працювати", – зазначив прем'єр-міністр Денис Шмігаль. При цьому інших подробиць у повідомленні не наведено.

Раніше прем’єр міністр Денис Шмигаль повідомив, що для проведення посівної кампанії в Україні залучено під 0% кредитів на суму майже 8,3 млрд грн. Держава вже допомогла близько 3 тис. аграрних підприємств провести посівну.

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