Кабмин расширил госпрограмму кредитов под 5-7-9%: кто сможет воспользоваться

Кабмин расширил госпрограмму кредитов под 5–7–9% на сферу транспорта.

Кабинет министров расширил программу "Доступные кредиты 5-7-9%" на предприятиях в сфере пассажирских и грузовых перевозок.

Такое решение было принято на заседании 29 апреля, сообщает пресс-служба правительства.

"Запуск программ кредитования под 0% помог многим бизнесам перезапустить свою работу. Кроме того, государственная программа финансового лизинга теперь будет иметь такие же условия, как «5-7-9». То есть максимально доступный лизинг. Все это нужно, чтобы люди и бизнес продолжали работать", – отметил премьер-министр Денис Шмигаль. При этом другие подробности в сообщении не приведены.

Ранее премьер-министр Денис Шмигаль сообщил, что для проведения посевной кампании в Украине привлечено под 0% кредитов на сумму почти 8,3 млрд грн. Государство уже помогло около 3 тыс. аграрных предприятий провести посевную.

Министр экономики рассказала, как будем отстраивать Украину и где будем брать на это деньги

Читайте также: