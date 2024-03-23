Кібератака ГУР на урядовий сервер РФ: заблоковано роботу сайтів з доменом gov.ru

IT-армія Головного управління розвідки Міноборони України здійснила атаку на сервер державної влади Росії. Порушено роботу кількох урядових сайтів з доменом gov.ru.

Про це повідомляє "Суспільне" з посиланням на власні джерела в українських спецслужбах.

"За словами джерел атаки тривають і наразі заблоковано роботу сайтів www.avard.gov.ru, www.gov.ru (головний сайт) та кінцевий сервер fso.gov.ru", – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, в ГУР розповіли про результати своїх кібератак по Росії за тиждень. Завдані ворогу збитки можуть сягати сотень тисяч доларів.

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