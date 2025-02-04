Командувач ОК "Південь" Шаповалов йде з посади: що відомо

Відтепер Геннадій Шаповалов координуватиме військову допомогу Україні у Вісбадені.
Командувач Оперативного командування "Південь" Геннадій Шаповалов йде з посади.
Про це йдеться у повідомленні на сторінці оперативного командування "Південь" у Facebook.
Відтепер Геннадій Шаповалов координуватиме військову допомогу Україні у Вісбадені. Там розташоване місце дислокації командування НАТО з надання допомоги та тренування для України.
Призначення Шаповалова відбулося ще наприкінці січня.
Нагадаємо, ЗСУ збільшили кількість підрозділів, які виводяться на відновлення боєздатності.
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