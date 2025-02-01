Сирський повідомив, як зменшити випадки СЗЧ

Зменшити масштаби самовільного залишення частин військовослужбовцями можна шляхом проведення базової загальновійськової підготовки на базі бойових підрозділів.

Про це написав головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський.

"Проведення курсу БЗВП на фондах бригади дозволяє досягти вищого рівня підготовки особового складу. Це дає змогу провести на місці контроль якості; забезпечити посилення навичок роботи з озброєнням і військовою технікою; покращити злагодження колективу та переймання військових традицій військової частини; суттєво зменшити випадки СЗЧ під час підготовки, – зазначив Сирський. – Тобто йдеться про ще один приклад успішного досвіду, який доцільно втілювати на постійній основі. Будемо це масштабувати".

Олександр Сирський анонсував впровадження нової програми підготовки інструкторів для навчальних центрів.

За словами головнокомандувача, він провів традиційну щомісячну нараду з питань підвищення якості підготовки у Збройних силах України.

Як зазначив генерал, здійснений аналіз рівня підготовки випускників навчальних центрів, які пройшли довший курс базової загальної військової підготовки – тривалістю 1,5 місяця (замість 30 днів, як було раніше).

"На цьому етапі маємо відгуки з бригад про поліпшення готовності новачків. Будемо й надалі втілювати цю позитивну практику та посилювати її подальшим адаптивним курсом у військових частинах", – заявив Сирський.

Водночас, за його словами, потребує покращення рівень психологічної підготовки. З огляду на це головнокомандувач наголосив на потребі посилювати відповідний напрямок роботи.

Також Сирський поінформував про впровадження нової програми підготовки інструкторів – "зі збільшенням терміну їхньої підготовки від 1 до 2 місяців, посиленням змісту цієї програми та методики навчання інструкторів".

Крім того, головнокомандувач вислухав пропозиції та проблемні питання, які постають під час підготовки. Зокрема, це стосується укомплектованості груп інструкторів у бригадах і посилення їхньої роботи, залучення їх до навчальних центрів.

Як повідомив Сирський, пропозиції враховані у 5-му виданні програми БЗВП, розробленому за участі його заступника полковника Олега Апостола. Як зауважив головнокомандувач, він перебуває в тісній взаємодії з командирами на місцях, що дозволяє виявляти помилки, реалізувати варті уваги пропозиції, масштабувати кращі напрацювання бригад і навчальних центрів.

Сирський наголосив, що серед флагманів у підготовці традиційно частини Десантно-штурмових військ.

Головнокомандувач висловив подяку військовослужбовцям і підрозділам за плідну роботу на цьому напрямку, а також визначив завдання для подальшого посилення підготовки особового складу.

Нагадаємо, що понад 7 тисяч військовослужбовців добровільно повернулися до лав після самовільного залишення частини.

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