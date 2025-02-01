Шокувальний інцидент у Одесі: тіло хлопчика тримали у морозильній камері

Дитині було 1 рік і 3 місяці.

В Одесі у Пересипському районі поліція виявила тіло однорічного хлопчика у морозильній камері.

Про це повідомила пресслужба Національної поліції України.

"Як встановили поліцейські, хлопчик зі старшою на рік сестричкою, мешкав з 18-річною матір’ю та її 44-річним неодноразово судимим співмешканцем", - йдеться у повідомленні.

Повідомляється, що слідчі працюють із матір’ю та її чоловіком. Дворічну дівчинку вилучили з родини та помістили до лікарні. За фактом смерті хлопчика відкрито провадження за статтею про умисне вбивство малолітньої дитини. Тіло направлено на експертизу, триває розслідування.

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