Сырский сообщил, как уменьшить случаи СОЧ

Уменьшить масштабы самовольного оставления части военнослужащими можно путем проведения базовой общевойсковой подготовки на базе боевых подразделений.

Об этом написал Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский.

"Проведение курса БЗВП на фондах бригады позволяет достичь высшего уровня подготовки личного состава. Это позволяет провести на месте контроль качества; обеспечить усиление навыков работы с вооружением и военной техникой; улучшить слаженность коллектива и подражание военным традициям воинской части; существенно уменьшить случаи СОЧ во время подготовки, – отметил Сырский. – То есть речь идет о еще одном примере успешного опыта, который целесообразно воплощать на постоянной основе".

Александр Сырский анонсировал внедрение новой программы подготовки инструкторов для учебных центров.

По словам главнокомандующего, он провел традиционное ежемесячное совещание по вопросам повышения качества подготовки в Вооруженных силах Украины.

Как отметил генерал, проведен анализ уровня подготовки выпускников учебных центров, прошедших более длинный курс базовой общей военной подготовки — продолжительностью 1,5 месяца (вместо 30 дней, как было раньше).

"На этом этапе имеем отзывы из бригад об улучшении готовности новичков. Будем и дальше воплощать эту положительную практику и усиливать ее дальнейшим адаптивным курсом в воинских частях", — заявил Сырский.

В то же время, по его словам, оставляет желать лучшего уровня психологической подготовки. Учитывая это, главнокомандующий подчеркнул необходимость усиливать соответствующее направление работы.

Также Сырский проинформировал о внедрении новой программы подготовки инструкторов – "с увеличением срока их подготовки с 1 до 2 месяцев, усилением содержания этой программы и методики обучения инструкторов".

Кроме того, главнокомандующий выслушал предложения и проблемные вопросы, возникающие в процессе подготовки. В частности, это касается укомплектованности групп инструкторов в бригадах и усиления их работы, привлечения их в учебные центры.

Как сообщил Сырский, предложения учтены в 5-м издании программы БЗВП, разработанном при участии его заместителя полковника Олега Апостола. Как отметил главнокомандующий, он находится в тесном взаимодействии с командирами на местах, что позволяет выявлять ошибки, реализовать достойные внимания предложения, масштабировать лучшие наработки бригад и учебных центров.

Сырский подчеркнул, что среди флагманов в подготовке традиционно части Десантно-штурмовых войск.

Главнокомандующий поблагодарил военнослужащих и подразделений за плодотворную работу на этом направлении, а также определил задачи для дальнейшего усиления подготовки личного состава.

Напомним, что более 7 тысяч военнослужащих добровольно вернулись в ряды после самовольного ухода из части.

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