Контрнаступ на Херсонщині: українські сили повідомили, що відбувається на півдні

Воєнна ситуація на південнобузькому напрямку залишається складною, але контролюється Силами оборони.
Зокрема, за повідомленням українських сил, на півдні тривають позиційні бої з метою покращення положення по лінії фронту.
Про це інформує оперативне командування "Південь".
Українські бомбардувальники протягом ночі завдали два удари по районах зосередження російських військових в районі Киселівки і Костирки.
Тим часом ракетно-артилерійськими підрозділами виконано понад 220 вогневих завдань, в тому числі і по трьох мостах:
- Антонівському автомобільному,
- Антонівському залізничному,
- Дар’ївському – для закріплення їх непрацездатного статусу.
"Ворог продовжує повітряну розвідку із застосуванням безпілотних літальних апаратів. В районі Правдиного вночі знищено безпілотний розвідник. А вранці ворог з моря завів на територію Одеського району ще одного безпілотного шпигуна. Силами протиповітряної оборони він був знищений", - сказано в повідомленні.
У відповіль ворог продовжує обстрілювати населені пункти. Зазначається, що вранці противник двічі атакував ракетами повітряного базування Х-31 Баштанський район. Людських втрат нема. Окрім цього, росіяни обстрілювали Нікопольський район з "Градів" та важкої артилерії.
"В результаті нічного обстрілу було пошкоджено близько 10 житлових будинків, 9 господарчих споруд, церкву, автовокзал, кафе, 9 крамниць, дитячу центральну бібліотеку, газогін та лінію електропередач. Поранено 1 цивільну особу", - зауважали в ОК "Південь".
Ракетна небезпека лишається актуальною. Корабельне угруповання противника в Чорному морі продовжує погрожувати застосуванням 24 високоточних ракет "Калібр".
Нагадаємо, що українські військові на південному фронті у ніч проти 30 серпня знищили 159 окупантів та 60 одиниць ворожої техніки.
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