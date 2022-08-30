Контрнаступ на Херсонщині: українські сили повідомили, що відбувається на півдні

Воєнна ситуація на південнобузькому напрямку залишається складною, але контролюється Силами оборони.

Зокрема, за повідомленням українських сил, на півдні тривають позиційні бої з метою покращення положення по лінії фронту.

Про це інформує оперативне командування "Південь".

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Українські бомбардувальники протягом ночі завдали два удари по районах зосередження російських військових в районі Киселівки і Костирки.

Тим часом ракетно-артилерійськими підрозділами виконано понад 220 вогневих завдань, в тому числі і по трьох мостах:

Антонівському автомобільному, Антонівському залізничному, Дар’ївському – для закріплення їх непрацездатного статусу.

"Ворог продовжує повітряну розвідку із застосуванням безпілотних літальних апаратів. В районі Правдиного вночі знищено безпілотний розвідник. А вранці ворог з моря завів на територію Одеського району ще одного безпілотного шпигуна. Силами протиповітряної оборони він був знищений", - сказано в повідомленні.

У відповіль ворог продовжує обстрілювати населені пункти. Зазначається, що вранці противник двічі атакував ракетами повітряного базування Х-31 Баштанський район. Людських втрат нема. Окрім цього, росіяни обстрілювали Нікопольський район з "Градів" та важкої артилерії.

"В результаті нічного обстрілу було пошкоджено близько 10 житлових будинків, 9 господарчих споруд, церкву, автовокзал, кафе, 9 крамниць, дитячу центральну бібліотеку, газогін та лінію електропередач. Поранено 1 цивільну особу", - зауважали в ОК "Південь".

Ракетна небезпека лишається актуальною. Корабельне угруповання противника в Чорному морі продовжує погрожувати застосуванням 24 високоточних ракет "Калібр".

Нагадаємо, що українські військові на південному фронті у ніч проти 30 серпня знищили 159 окупантів та 60 одиниць ворожої техніки.

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