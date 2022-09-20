Контрнаступ ЗСУ викликає паніку в Кремлі: що про це свідчить - ISW

Термінове обговорення серед російських ставлеників щодо необхідності негайного "референдуму" в Луганській та Донецькій областях, а значна частина останньої не перебуває під контролем РФ, свідчить про те, що триваючий контрнаступ Збройних сил України на півночі викликає паніку у ворога, зокрема й в осіб, які приймають рішення в Кремлі.

Про це повідомляє Інститут вивчення війни (ISW).

"Законодавчі органи" ставлеників Росії в так званих "ДНР" і "ЛНР" закликали своє керівництво "негайно" провести "референдум" про визнання "Л/ДНР" суб’єктами Росії.

Російська пропагандистка Маргарита Симонян схвально відгукнулася про "референдум", назвавши його "кримським сценарієм". Вона написала, що, визнавши окуповану українську землю територією Росії, легше погрожувати НАТО ударами у відповідь на українські контратаки, що "розв’язує Росії руки в усіх відношеннях".

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"Такий підхід непослідовний. Російські війська не контролюють всю Донецьку та Луганську області. Таким чином, приєднання територій, на які претендують "Л/ДНР", призведе до того, що Росія анексує області, які, за визначенням Кремля, будуть частково знаходитися під законною українською владою та впливом ЗСУ", - пояснили в ISW.

В інституті припускають, що у російського керівництва бракує способів зупинити українські сили, які просуваються через річку Оскіл у Луганській області.

Кремль може вважати, за даними ISW, що часткова анексія може спонукати до вербування додаткових сил як із Росії, так і з нещодавно анексованої української території.

Російські війська відчайдушно намагаються мобілізувати додаткові сили з усіх потенційних джерел, щоб посилити свої "сильно деградовані та деморалізовані підрозділи", але виявляються неспроможними створити значну бойову потужність, як неодноразово писав ISW.

Нагадаємо, військовий експерт Олег Жданов пояснив, чому окупанти так затято тримаються за правий берег Дніпра на півдні України.

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