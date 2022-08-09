"Кремлю підготуватися?": Арестович відреагував на вибухи в Криму

Радник керівника Офісу президента Олексій Арестович попередив росіян, що їхня звичка курити біля "бавовни" врешті-решт їх погубить.

Так Арестович прокоментував численні вибухи в окупованому Криму, що прогриміли 9 серпня.

Про це радник голови ОП написав у Мережі.

"Російська звичка курити біля бавовни врешті-решт їх погубить. Що характерно – за алфавітом йдуть: Б-Білгород, В-Воронеж, К-Курськ, К-Крим. К-Кремлю підготуватися?" – йдеться в заяві Арестовича.

Нагадаємо, 9 серпня у кримській Новофедорівці лунають потужні вибухи. Місцеві повідомляють про "прильоти" на військовому аеродромі РФ. Туристи та місцеві жителі намагаються залишити район вибуху.

У Міноборони РФ повідомили, що на аеродромі в Новофедорівці начебто "здетонували авіаційні боєприпаси", що спричинило вибухи.

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