Україні доведеться готуватись до війни без припинення вогню – The Guardian

Війна в Україні. / © Getty Images

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Україна має будувати свою оборонну та дипломатичну стратегію з урахуванням нової реальності: Москва не збирається зупиняти війну. Попри політичні сигнали з Заходу та сподівання на дипломатичні прориви, особливо від адміністрації Дональда Трампа, на горизонті не видно ані перемир’я, ані стабілізації фронту.

Про це повідомляє The Guardian.

Упродовж останніх місяців розрахунок на те, що Захід зможе переконати Путіна піти на припинення вогню, виявився хибним. Замість цього Росія активізує новий наступ — зокрема, у напрямку Великого Бурлука, що на схід від Харкова, а також нарощує ракетно-дронові удари по цивільній інфраструктурі України.

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У ніч з 8 липня Росія випустила рекордну кількість безпілотників Shahed — 728 — і 13 ракет. Цьому передував масований обстріл 597 дронами й 26 ракетами в ніч на 6 липня. За оцінками українських військових, РФ готується до ударів до тисячі дронів за добу.

На цьому тлі дедалі очевиднішою стає потреба в новій концепції ведення війни. Колишній міністр оборони України Андрій Загороднюк назвав її “стратегічною нейтралізацією” — тобто тривалою оборонною кампанією, мета якої не дозволити Росії просуватися вглиб території України та паралізувати спроби Кремля дестабілізувати ключові галузі українського життя.

На прикладі Чорного моря ця стратегія вже дала результат. Україна, яка не мала флоту, змогла завдати відчутної шкоди російському Чорноморському флоту за допомогою морських дронів і фактично відкрила зерновий коридор без згоди РФ. Це стало символом так званої “функціональної поразки” противника, про яку говорив британський політик Джеймс Хеппі.

На суші реалізація такого плану передбачає нарощення виробництва FPV-дронів і розширення їх дальності до 40–160 км. Це дозволить створити мілітаризовану зону, в якій російські війська не зможуть зосереджуватись чи ефективно діяти. Такий підхід може стати альтернативою корейському сценарію замороження конфлікту, створивши “рухомий фронт” у глибокому тилу противника.

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При цьому Київ не має ілюзій щодо повернення окупованих територій у найближчій перспективі. Проте, за оцінками, лише в червні російська армія втрачала до 1100 військових щодня, а це свідчить про ефективність української оборони навіть у режимі обмеженого ресурсу.

Однак стратегічна нейтралізація потребує стабільного забезпечення, зокрема з боку США. Наразі Пентагон висловлює занепокоєння щодо рівня власних запасів ракет Patriot, яких критично бракує Україні. Постачання систем було зупинено наприкінці червня, і лише нещодавно Трамп погодився на символічне поповнення — 10 одиниць. Це загострює проблему ефективного ППО перед обличчям зростаючої ракетної загрози.

Раніше оглядач The Guardian Саймон Тісдалл опублікував тривожну колонку з попередженням про те, що Україна може впасти.