Лідер КНДР наказав військовим посилити маневри для "справжньої війни"

Кім Чен Ин сказав військовим бути готовими до виконання "двох стратегічних завдань".

На тлі зростання напруженості лідер КНДР наказав військовим "посилювати імітаційні навчання для справжньої війни в різних ситуаціях".

Про це інформує північнокорейське державне інформагентство KCNA.

Зазначається, що під час маневрів було випущено одночасно щонайменше шість ракет. Підрозділ, який підготували для "ударних місій", продемонстрував здатність "протистояти реальній війні",

Інспектуючи навчання, лідер КНДР сказав військовим бути готовими до виконання "двох стратегічних завдань": по-перше, стримувати війну, а по-друге, проявляти ініціативу у війні".

За словами північнокорейського лідера, такі підрозділи повинні "постійно посилювати різні імітаційні навчання для справжньої війни в різних ситуаціях".

Напередодні стало відомо, що Північна Корея запустила балістичну ракету.

Тим часом сестра лідера КНДР заявила, що будь-які спроби інших країн збити одну з їх ракет під час випробувального запуску вважатимуть оголошенням війни.

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