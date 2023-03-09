Північна Корея запустила балістичну ракету у бік Жовтого моря

Північна Корея сьогодні, 9 березня, запустила балістичну ракету.

Пуск був здійснений у бік Жовтого моря.

Про це повідомляє південнокорейське видання Younhap.

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" Північна Корея запустила балістичну ракету малої дальності в бік Жовтого моря", - заявляє Південна Корея, посилаючись на військових.

Зазначимо, Північна Корея заявила, що будь-які спроби інших країн збити одну з їх ракет під час випробувального запуску вважатимуть оголошенням війни. Про це заявила сестра лідера КНДР Кім Йо Чжон. Вона зазначила, що КНДР може запустити більше ракет у Тихий океан.

Нагадаємо, у ніч проти 20 лютого Північна Корея запустила кілька балістичних ракет малої дальності біля у бік Японського моря. Це сталося через два дні після відновлення випробувань із запуском міжконтинентальної балістичної ракети.

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