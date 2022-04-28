Лисичанськ потерпає від потужних обстрілів росіян: знищено 13 будинків

Російська армія не припиняє обстрілювали міста в Луганнській області.

Від вогню росіян упродовж усієї доби 27 квітня поперпав Лисичанськ. Внаслідок атак агресора там знищено ще 13 будинків.

Про це повідомив голова Луганської облдержадміністрації Сергій Гайдай.

"Лисичанськ – великий за площею населений пункт. Тим легше росіянам кудись влучити, а нашим рятівникам складніше швидко відреагувати. Займання через обстріли відбуваються майже на всій території, а це практично 100 кв. км. Так, минулої ночі сталося потрапляння у два будинки – загасили. Набагато складніша ситуація була вдень, коли полум’я охопило одразу всім будинків. Вже під вечір росіяни влучили ще у три", - повідомив керівник Луганщини.

Крім того, три будинки зайнялися у Новодружеську, у Сєвєродонецьку – магазин, у Гірському – столярна майстерня та трансформатор. За словами Гайдая, його неможливо відремонтувати. Об’єкт повністю знищено, а тому люди будуть без світла та мобільного зв’язку.

Загалом за добу ліквідована 21 пожежа, що виникла внаслідок обстрілів окупаційними військами РФ.

Нагадаємо, розпочалася 64 доба героїчного протистояння Української нації російському воєнному вторгненню. На Донецькому напрямку угруповання противника продовжує ведення активних дій на лінії зіткнення. Основні зусилля зосереджені на оточенні угруповання військ Сил оборони. На Сєвєродонецькому напрямку ворог веде наступ на населений пункт Оріхове.

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