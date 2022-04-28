Ще одна брехня Путіна: бої в Маріуполі все ще тривають (відео)

Ще одна брехня Путіна: бої в Маріуполі все ще тривають (відео)

Опубліковане нове відео обстрілу в місті, в якому, за словами президента РФ, закінчилися бойові дії.

Попри запевнення Кремля про відсутність бойових дій в Маріуполі, де на заводі “Азовсталь” продовжують перебувати останні захисники міста, обстріли тут тривають.

Про це свідчить відео, опубліковане радником міського голови Маріуполя Петром Андрющенком в Telegram-каналі.

За його словами, відео, які публікують пропагандисти з Маріуполя тепер супроводжується текстом про те, що ці кадри “було знято до того, як Азовсталь було повністю заблоковано".

За словами радника міського голови, бої, які потрапили на відео, відбувалися в Маріуполі 26 квітня. Цього дня окупанти закрили територію Лівобережного району міста через вуличні бої.

Крім того, на знятих кадрах видно техніку з позначкою "V", яка з’явилась у Маріуполі після виїзду з міста частини окупантів на Великдень. Раніше у місті на техніці росіян була літера "Z".

Нагадаємо, президент РФ Володимир Путін заявив, нібито Маріуполь не обстрілюють. Натомість радник керівника Офісу президента України Олексій Арестович звинуватив президента Путіна у цинічній брехні щодо ситуації у Маріуполі. За його словами, бойові дії не вщухають, бомбардування “Азовсталі” тривають.

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