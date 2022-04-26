Путін збрехав Ердогану про відсутність бойових дій у Маріуполі

Путін збрехав Ердогану про відсутність бойових дій у Маріуполі

Президент Росії Володимир Путін збрехав президенту Туреччини Реджепу Таїпу Ердогану про те, що Маріуполь нібито захоплений російськими військами і бойові дії там начебто не ведуться.

Так, Ердоган у телефонній розмові з Путіним порушив питанням про ситуацію в Маріуполі, на що президент РФ сказав, що це місто "звільнене" і "бойові дії там не ведуться".

Про це йдеться у повідомленні Кремля 26 квітня.

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Російський диктатор також вкотре поділився своїми фантазіями про те, що заблокованим на території заводу "Азовсталь" українським військовим київська влада має віддати "наказ скласти зброю".

Путін також стверджує, начебто "військовополоненим гарантується життя, медична допомога та поводження відповідно до міжнародно-правових норм".

Нагадаємо, радник керівника Офісу президента Олексій Арестович повідомив 26 квітня, що російські війська продовжують атакувати район оборони ЗСУ в Маріуполі – завод "Азовсталь". Окупанти використовують авіацію, артилерію та решту засобів, включно з наземними засобами, ведуть вогонь танками.

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