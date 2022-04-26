Путін та Ердоган поговорили телефоном: про що домовились

Путін та Ердоган поговорили телефоном: про що домовились

Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган 26 квітня провів телефонну розмову із президентом країни-агресорки Росії Володимиром Путіним.

За інформацією пресслужби Ердогана, президенти говорили про війну в Україні.

Про це пише видання AA та сам Ердоган на своїй сторінці у Фейсбуці.

Зазначається, що Ердоган у бесіді з Путіним заявив, що "збереження позитивного настрою на мир між РФ та Україною" відповідає інтересам усіх сторін. Мовляв, такі настрої з’явилися під час переговорів у Стамбулі.

Турецький лідер, зокрема, підкреслив значущість припинення вогню, дієвості гуманітарних коридорів та безпечної евакуації із зон бойових дій.

Ердоган наголосив, що "процеси, які загрожують інтересам усіх сторін, мають бути зупинені". Крім того, президент Туреччини запевнив у готовності Анкари і далі робити "посильний внесок у забезпечення довгострокового миру між РФ та Україною", а також вкотре запропонував провести зустріч президентів РФ та України.

Нагадаємо, напередодні переговорів Путіна та Ердогана, з турецьким президентом поговорив і Володимир Зеленський. Він обговорив з Ердоганом гарантії безпеки для України, евакуацію людей із Маріуполя. Лідери також спілкувались про переговорний процес.

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