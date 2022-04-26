Російські окупанти вкотре обстріляли Харків: загинуло троє людей

Російські окупанти продовжують обстрілювати мирні райони Харкова.

Через російських вбивць 26 квітня загинуло троє людей, ще сім отримали травми.

Про це повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.

"Серед постраждалих немає дітей, але 2 осіб в тяжкому стані. Бригади екстреної медичної допомоги працюють у посиленому режимі. Просимо жителів бути вкрай обережними, за можливості - не покидати укриттів", - наголосив голова Харківської ОВА.

Нагадаємо, мер Миколаєва заявив, що місто готується до наступу чи облоги.

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