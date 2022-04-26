Путин и Эрдоган поговорили по телефону: о чем шла речь

Путин и Эрдоган поговорили по телефону: о чем шла речь

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган 26 апреля провел телефонный разговор с президентом страны-агрессора Владимиром Путиным.

По информации пресс-службы Эрдогана, президенты говорили о войне в Украине.

Об этом пишет издание AA и сам Эрдоган на своей странице в Facebook.

Отмечается, что Эрдоган в беседе с Путиным заявил, что "сохранение положительного настроения между РФ и Украиной" отвечает интересам всех сторон. Мол, такие настроения возникли во время переговоров в Стамбуле.

Турецкий лидер, в частности, подчеркнул важность прекращения огня, действенности гуманитарных коридоров и безопасной эвакуации из зон боевых действий.

Эрдоган подчеркнул, что "процессы, угрожающие интересам всех сторон, должны быть остановлены". Кроме того, президент Турции заверил в готовности Анкары и дальше делать "посильный вклад в обеспечение долгосрочного мира между РФ и Украиной", а также предложил провести встречу президентов РФ и Украины.

Напомним, в преддверии переговоров Путина и Эрдогана, с турецким президентом поговорил и Владимир Зеленский. Он обсудил с Эрдоганом гарантию безопасности для Украины, эвакуацию людей из Мариуполя. Лидеры также общались о переговорном процессе.

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