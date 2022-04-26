Путин солгал Эрдогану об отсутствии боевых действий в Мариуполе

Путин солгал Эрдогану об отсутствии боевых действий в Мариуполе

Президент России Владимир Путин солгал президенту Турции Реджепу Тайипу Эрдогану о том, что Мариуполь якобы захвачен российскими войсками и боевые действия там будто бы не ведутся.

Так, Эрдоган в телефонном разговоре с Путиным поднял вопрос о ситуации в Мариуполе, на что президент РФ сказал, что этот город "освобожден" и "боевые действия там не ведутся".

Об этом говорится в сообщении Кремля 26 апреля.

Также читайте Эрдоган снова предложил Путину встретиться с Зеленским в Стамбуле

Российский диктатор также в очередной раз поделился своими фантазиями о том, что заблокированным на территории завода "Азовсталь" украинским военным киевские власти должны отдать "приказ сложить оружие".

Путин также утверждает, что "военнопленным гарантируется жизнь, медицинская помощь и поведение в соответствии с международно-правовыми нормами".

Напомним, советник руководителя Офиса президента Алексей Арестович сообщил 26 апреля, что российские войска продолжают атаковать район обороны ВСУ в Мариуполе – завод "Азовсталь". Оккупанты используют авиацию, артиллерию и остальные средства, включая наземные средства, ведут огонь танками.

Уроки истории: Путин – новый Гитлер, и стоит ли ставить между ними знак равенства

Читайте также: