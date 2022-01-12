Быстрый салат "Венеция"

В кулинарии есть много блюд, история создания которых практически неизвестна. Одним из таких является и этот салат, рассказывает кулинарный блогер Дмитрий Дорошенко.
Неизвестно, как у салата с таким набором продуктов появилось итальянское название "Венеция", ведь жители Апеннинского полуострова вряд ли знакомы с морковью по-корейски. Однако это очень вкусный и простой салат, который можно подать даже на праздничный стол. По желанию морковь по-корейски можно заменить свежей морковкой, натертой на терке.
Ингредиенты:
- 250 г копченой колбасы
- 250 г моркови по-корейски
- 200 г консервированной кукурузы
- 150 г свежего огурца
- 150 г майонеза
- 100 твердого сыра
- соль, перец по вкусу
Приготовление:
Свежий огурец, сыр и копченую колбасу нарезаем соломкой.
В миску добавляем консервированную кукурузу и морковь по-корейски, из которой заранее сливаем лишнюю жидкость.
Заправляем майонезом, перемешиваем и подаем салат "Венеция" на стол.
Видеоверсия рецепта:
Приятного аппетита!
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