Быстрый салат "Венеция"

В кулинарии есть много блюд, история создания которых практически неизвестна. Одним из таких является и этот салат, рассказывает кулинарный блогер Дмитрий Дорошенко.

Неизвестно, как у салата с таким набором продуктов появилось итальянское название "Венеция", ведь жители Апеннинского полуострова вряд ли знакомы с морковью по-корейски. Однако это очень вкусный и простой салат, который можно подать даже на праздничный стол. По желанию морковь по-корейски можно заменить свежей морковкой, натертой на терке.

Ингредиенты:

250 г копченой колбасы

250 г моркови по-корейски

200 г консервированной кукурузы

150 г свежего огурца

150 г майонеза

100 твердого сыра

соль, перец по вкусу

Приготовление:

Свежий огурец, сыр и копченую колбасу нарезаем соломкой.

В миску добавляем консервированную кукурузу и морковь по-корейски, из которой заранее сливаем лишнюю жидкость.

Заправляем майонезом, перемешиваем и подаем салат "Венеция" на стол.

Видеоверсия рецепта:

Приятного аппетита!

Больше рецептов ищите на сайте Дмитрия Дорошенко www.bene-gusto.com

Читайте также:

Больше рецептов читайте в разделе "Кухня".