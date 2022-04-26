Военный эксперт объяснил ситуацию в Приднестровье и есть ли угроза для Украины

Военный эксперт объяснил ситуацию в Приднестровье и есть ли угроза для Украины

Ситуация на непризнанной территории создается исключительно для отвлечения внимания, что якобы есть угроза.

Ситуация в Приднестровье создает картинку угрозы, чтобы украинцы начали перекидывать свои войска, отмечает в эфире марафона «Единые новости» военный эксперт Олег Жданов.

Он убеждает, что поход из Приднестровья невозможен, потому что там очень незначительный контингент и к тому же большинство не могут выполнять боевые задачи. «Сама армия там «бумажная», только на бумагах», – убеждает Жданов.

Эксперт добавляет, что и сама ситуация на Востоке, это попытка растянуть наши войска по линии фронта, потому что за 8 дней того, что есть в понимании полномасштабного наступления, до сих пор не происходит. Он отмечает, что как отвлекающий маневр — это правильно, но враг так долго не выдержит, еще сил на несколько дней, больше не хватит.

С мнением британских разведчиков о возможном окружении украинских войск он добавляет, что ситуация возможна в теории на одном из направлений, где россияне имеют небольшой успех, но в реалиях такого не наблюдается.

Военный эксперт Олег Жданов прокомментировал ситуацию в Приднестровье и ее влияние на русско-украинскую войну

Жданов в очередной раз добавил, что освободить силой Мариуполь нет возможности, ведь все вооружение будет направлено на украинских военных, что повлечет лишь значительные потери и маловероятный успех.

Напомним, что в так называемой "Приднестровско-Молдавской республике" 26 апреля неизвестные взорвали радиоцентр. Выведены из строя две мощнейшие антенны, которые транслировали российское радио, а 25 апреля в Тирасполе раздались взрывы у так называемого "Министерства госбезопасности" непризнанного Приднестровья.

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