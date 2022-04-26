Среда обещает быть теплой: прогноз погоды в Украине на 27 апреля

Среда обещает быть теплой: прогноз погоды в Украине на 27 апреля

В среду, 27 апреля, в Украине будет сухо и тепло.

Об этом сообщает Укргидрометцентр.

Так, по прогнозам синоптиков, 27 апреля в стране будет сухо, лишь в северных областях ночью, в Карпатском регионе днем ожидается небольшой дождь, местами гроза. Ночью и утром в Карпатах местами туман. Ветер северо-западный, 5-10 м/с.

Температура на юге и востоке страны ночью 7-12°, днем 17-22°, на остальной территории ночью 4-9°, днем 11-16°, в Закарпатье и в центральных областях 15-20°, в Карпатах ночью от 3° тепла до 1° мороза, днем 7-12° тепла.

26 апреля на высокогорье Ивано-Франковской области, 26-27 апреля восточной части Закарпатской области сохраняется значительная снеголавинная опасность (3 уровень).

В Киеве 27 апреля ночью будет идти небольшой дождь, днем без осадков. Ветер северо-западный, 5-10 м/с. Температура ночью 7-9°, днем 12-14°.

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