Середа обіцяє бути теплою: прогноз погоди в Україні на 27 квітня

Середа обіцяє бути теплою: прогноз погоди в Україні на 27 квітня

У середу, 27 квітня, в Україні буде сухо та тепло.

Про це повідомляє Укргідрометцентр.

Так, за прогнозами синоптиків, 27 квітня в країні буде сухо, лише у північних областях вночі, в Карпатському регіоні вдень очікується невеликий дощ, місцями гроза. Вночі та вранці в Карпатах місцями туман. Вітер північно-західний, 5-10 м/с.

Температура на півдні та сході країни вночі 7-12°, вдень 17-22°, на решті території вночі 4-9°, вдень 11-16°, на Закарпатті та у центральних областях 15-20°, в Карпатах вночі від 3° тепла до 1° морозу, вдень 7-12° тепла.

26 квiтня на високогір'ї Iвано-Франкiвської області, 26-27 квiтня схiдної частини Закарпатської області зберігається значна снiголавинна небезпека (3 рiвень).

У Києві 27 квітня вночі ітиме невеликий дощ, вдень без опадів. Вітер північно-західний, 5-10 м/с. Температура вночі 7-9°, вдень 12-14°.

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