Масована атака по Україні: у ГУР пообіцяли відповідь росіянам

Розвідник каже, що окупанти намагаються залякати українців.

Ракетні атаки ЗС РФ є демонстрацією чергових злочинів Москви і росіяни відчують на собі відповідь, яка обов'язково буде.

Про це заявив представник Головного управління розвідки Міністерства оборони (ГУР МОУ) Євген Єрін в ефірі телемарафону.

"Я можу сказати впевнено тільки одне — відповідь буде. Ми будемо робити все можливе і неможливе для того, щоб здобути перемогу над ворогом і знищити всі ворожі об'єкти, які можуть завдавати шкоди населенню нашої країни", — сказав він.

Також він додав, що противник не зупиниться ні перед чим, щоб залякати українців і завдати якомога більше руйнувань.

"З військового боку, вони не мають жодного сенсу, проте сильно впливають на настрої населення", - зазначив Єрін.

Нагадаємо, у Києві через ракетну атаку загинули девʼятеро людей, ще понад 30 постраждали.

Внаслідок російської атаки отримали пошкодження кілька корпусів дитячої лікарні "Охматдит". Крім того, у столиці зруйновано секцію житлового будинку.

На місце подій прибули рятувальники. Також сотні киян прийшли на допомогу і разом з рятувальниками розбирають завали, шукають потерпілих людей.

Міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко повідомив, що ворог зруйнував корпус, де відбувалась процедура діалізу. Крім того, постраждало онкологічне відділення "Охматдиту", реанімація та операційні.

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