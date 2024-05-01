"Мав би померти": на фронті зазнав поранення український письменник

Боєць повідомив, що живий, "хоча за всіма законами фізики та ймовірності мав би померти".

Український письменник та військовий Станіслав Асєєв зазнав поранення на фронті і мало не загинув.

Про це він написав у Мережі та додав своє фото.

Асєєв повідомив, що потрапив до лікарні зі струсом мозку.

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"Я живий, хоча за всіма законами фізики та ймовірності мав би померти. Позиції, на жаль, втрачені. Зараз я в лікарні зі струсом мозку", – йдеться в дописі бійця.

Він додав, що незабаром звернеться до українців по допомогу у зв’язку з суттєвими матеріальними втратами його підрозділу.

Нагадаємо, під час війни на Донбасі тамтешні бойовики взяли тоді ще журналіста Асєєва в полон, в якому утримували 962 дні. Чоловіка було звільнено з полону у грудні 2019 року.

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