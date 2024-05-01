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"Мав би померти": на фронті зазнав поранення український письменник

"Мав би померти": на фронті зазнав поранення український письменник

Український письменник, військовий Станіслав Асєєв отримав поранення на фронті / Фото: сторінка Асєєва в соцмережі Х

Боєць повідомив, що живий, "хоча за всіма законами фізики та ймовірності мав би померти".

Український письменник та військовий Станіслав Асєєв зазнав поранення на фронті і мало не загинув.

Про це він написав у Мережі та додав своє фото.

Асєєв повідомив, що потрапив до лікарні зі струсом мозку.

"Я живий, хоча за всіма законами фізики та ймовірності мав би померти. Позиції, на жаль, втрачені. Зараз я в лікарні зі струсом мозку", – йдеться в дописі бійця.

Він додав, що незабаром звернеться до українців по допомогу у зв’язку з суттєвими матеріальними втратами його підрозділу.

Нагадаємо, під час війни на Донбасі тамтешні бойовики взяли тоді ще журналіста Асєєва в полон, в якому утримували 962 дні. Чоловіка було звільнено з полону у грудні 2019 року.

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