"Мер, прокурори і поліцейські": СБУ викрила ще 8 колаборантів на Луганщині

СБУ зібрала докази добровільної співпраці з російськими окупантами з боку ще восьми "посадовців" на окупованій території Луганської області.

Зокрема, посаду "в.о. голови адміністрації м. Лисичанська "ЛНР" посів місцевий житель, який від початку російської агресії "з ідейних переконань" перейшов на бік ворога.

Про це повідомили у пресслужбі СБУ.

Так, за даними слідства, зловмисник від 2014 року воював проти українських захисників у складі "народної міліції "ЛНР". За це він став фігурантом кримінальних проваджень та був оголошений у розшук. Відтоді чоловік переховувався від правосуддя на непідконтрольній Україні території.

Від лютого "в.о. голови адміністрації м. Лисичанська" є активним учасником бойових дій на боці окупантів. Так, зловмисник допомагав ворогу захоплювати Сєвєродонецьк, Рубіжне, Попасну та Лисичанськ.

Свою нову "посад" сприйняв як нагороду за відданість. На сьогодні у новому статусі зловмисник імітує "налагодження мирного життя" у Лисичанську.

"Насправді ж, враховуючи вороже ставлення місцевих до "нової влади", його завдання полягає у запуску репресивної машини задля "стримування ситуації", – зауважили в СБУ.

Ще одна місцева чиновниця змінила посаду рядової адміністраторки у ЦНАПі Білокуракінської селищної ради на керівну. Жінка зараз очолює "загальний відділ адміністрації Білокуракинського району "ЛНР".

Ще четвірка колаборантів зайняли "прокурорські посади". Вони довели свою лояльність російським загарбникам, працюючи в галузі "правосуддя" "ЛДНР". Зокрема, незаконно створену "Попаснянську районну прокуратуру "ЛНР" очолив житель Донецької області, який до того був "заступникоі прокурора Алчевська". Тож українські правоохоронці вже оголосили зловмисника у розшук за участь у терористичній організації.

А керувати "прокуратурою Новопсковського району" прибув 30-річний луганчанин – колишній "слідчий""генпрокуратури "ЛНР".

"В. о. прокурора Старобільського району "ЛНР" став 37-річний житель Луганська, який теж встиг попрацювати "начальником відділу" у "генпрокуратурі "ЛНР".

Ще один виявлений СБУ колаборант від 2017 року обіймав "посаду старшого помічника прокурора Краснодонської міськрайпрокуратури". Зараз він працює на окупантів у статусі "помічника прокурора" у "прокуратурі Станично-Луганського району "ЛНР".

Усі вище вказані колаборанти працюють у незаконних "правоохоронних органах" окупаційної адміністрації РФ, де:

запроваджують на тимчасово захоплених територіях Луганщини політику російських загарбників;

проводять кримінальне переслідування українських патріотів.

В СБУ також повідомили, що викрили 45-річного мешканця Станиці Луганської, який працював "начальником оперативного відділу Станично-Луганського райвідділу "МВС ЛНР", а також 42-річного уродженця Рубіжного – "начальника відділу карного розшуку Троїцького райвідділу "МВС ЛНР".

Перед початком повномасштабного вторгнення Росії обидва колаборанти звільнилися з органів внутрішніх справ України, проте з приходом окупантів вирішили "повернутися в професію". Наразі вони є "очільниками"окупаційної "поліції" та допомагають загарбникам проводити репресії проти місцевих проукраїнських жителів.

За матеріалами слідства усім фігурантам повідомлено про в колабораційній діяльності. Їм загрожує до 15 років ув’язнення.

Нагадаємо, на тлі успішного контрнаступу ЗСУ окупанти та колаборанти намагаються якнайшвидше підготуватися до так званого "референдуму" про приєднання захоплених територій до складу Росії.

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