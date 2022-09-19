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Окупанти влаштували у Маріуполі "глобальну зачистку": деталі

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Окупанти влаштували у Маріуполі "глобальну зачистку": деталі

Фото: Associated Press

Загарбники знову перевіряють у місцевих телефони та збільшили кількість патрулів.

У Маріуполі загарбники продовжують "глобальну зачистку" і виявляють незгодних з окупаційним режимом громадян.

Про це повідомив радник мера Маріуполя Петро Андрющенко.

За його даними, кількість патрулів в окупованому місті стрімко зростає. Росіяни та колаборанти знову проводять масові перевірки телефонів у місцевих.

"Тому передавайте всім – терміново видалити всі листування у всіх меседжерах та підчистити історію дзвінків. Вийти з аккаунтів. Видалити фото та відео, в тому числі з теки "недавно видалені". Не наражайте себе та близьких на небезпеку", – закликав Андрющенко жителів Маріуполя.

Раніше повідомлялося, що в Маріуполі першокласникам задають вивчити гімн країни-агресорки Росії.

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