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У Мелітополі зрадник і псевдополіцейський розстріляв двох чоловіків

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У Мелітополі зрадник і псевдополіцейський розстріляв двох чоловіків

фото ілюстративне / Фото: pixabay.com

Два трупи знайдено на вулиці Декабристів в Мелітополі.

У ніч проти 20 вересня у тимчасово окупованому Мелітополі Запорізької області п'яний колаборант, якого загарбники проголосили "поліцейським", розстріляв двох мирних жителів.

Як пише місцеве видання "РІА-Мелітополь" загиблими виявилися двоє чоловіків віком 49 та 30 років.

"В Мелітополі вночі у дворі будинку на вулиці Декабристів було знайдено два трупи з вогнепальними пораненнями", - йдеться у повідомленні.

За попередніми даними, подвійне вбивство скоїв 36-річний колаборант, якого у липні окупанти проголосили "поліцейським" і видали йому пістолет Макарова. Ймовірно, із цієї зброї п'яний зрадник і вбив двох людей.

Ким працював зловмисник до того, як пішов працювати на окупантів - невідомо.

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