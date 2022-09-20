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В Мелитополе предатель и псевдополицейский расстрелял двух мужчин

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В Мелитополе предатель и псевдополицейский расстрелял двух мужчин

фото иллюстративный / Фото: pixabay.com

Два трупа найдены на улице Декабристов в Мелитополе.

В ночь на 20 сентября во временно оккупированном Мелитополе Запорожской области пьяный коллаборант, которого захватчики провозгласили "полицейским", расстрелял двух мирных жителей.

Как пишет местное издание "РИА-Мелитополь", погибшими оказались двое мужчин в возрасте 49 и 30 лет.

"В Мелитополе ночью во дворе дома на улице Декабристов было найдено два трупа с огнестрельными ранениями", — говорится в сообщении.

По предварительным данным, двойное убийство совершил 36-летний коллаборант, которого в июле оккупанты провозгласили "полицейским" и выдали ему пистолет Макарова. Вероятно, из этого оружия пьяный предатель и убил двух человек.

Кем работал злоумышленник до того, как пошел работать на оккупантов — неизвестно.

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Дата публикации
Просмотры
748
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