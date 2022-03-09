"Ми вистоїмо та відбудуємо наш Харків": Ігор Терехов звернувся до жителів міста

Харків відновиться з попелу.

Міський голова Харкова Ігор Терехов звернувся до місцевих жителів та наголосив, що після перемоги місто вдасться відбудувати.

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Про це йдеться у зверненні Терехова.

"Дорогі харків'яни, два тижні у Харкові й Україні йде війна, але ми обов'язково переможемо. Ми з вами пережили жахливі два тижні, наше місто змінилося, воно стало невпізнаваним для нас, харків'ян: розбиті будинки, школи, дитячі садки, лікарні. Це жахливо. Але те, чого не зміг зробити наш ворог, це зламати наш дух", - сказав Терехов.

Міський голова Харкова додав, що Україна переможе, а місто відродиться з попелу.

"Знаєте, я сьогодні спілкувався з людьми, яких ми евакуювали з Північної Салтівки. Вони, звісно, налякані, але той дух, який вони мають, й та воля до перемоги, яку вони мають, багато вартує. Нас не зламати. Ми обов'язково переможемо! Ми вистоїмо. Ми відбудуємо наше місто. Воно відродиться з попелу. Буде кращим, ніж було. Ми разом всі відродимо наш улюблений Харків. Ми переможемо, ми разом, ми — харків'яни", - сказав Ігор Терехов.

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