Миколаївці показали масштаби руйнування після прильоту ракети

Ворог вдарив по житлових будинках Миколаєва вранці. Спочатку повідомлялось про одного загиблого, втім поки розбирали завали, з’ясувалось - їх уже двоє.

Відео влучання ракет по житлових будинках зафіксували камери відеоспостереження, йдеться в ТСН.

О 6 ранку Миколаїв прокинувся від потужних вибухів, ракети влучили просто у спальний район. Рятуючись, люди повибігали на вулицю у чому були. Руйнувань зазнали 5 багатоповерхівок, вирвані шибки та двері, потрощені вікна, розбиті квартири та під’їзди.

Поранених 20- ро, серед них і дитина. З травмами різного ступеню тяжкості 16 людей забрали до лікарні. Двоє загинули, один з них- чоловік, який під час ракетного удару сидів у своєму автомобілі у дворі.

Люди викладають відео своїх розбитих помешкань у соціальні мережі.

Рашисти обстрілюють Миколаїв щодня, гатять по житлових масивах, крамницях та школах. І щільно криють артилерією сусідні села. Напередодні вдарили по Баштанському та Миколаївському районах, дивом минулось без жертв.

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