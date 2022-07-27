Міноборони РФ розкрило особу генерала, який керує угрупованням військ "Захід"

Генерал РФ належить до найбільш закритих для преси воєначальників такого рангу.

У Міноборони РФ розкрили особу ще одного російського ката та військового злочинця вищого рангу, який віддає накази у війні проти України – це генерал-лейтенант Андрій Іванович Сичовий, командувач угрупування військ "Захід".

Про це пише "УНІАН".

Загалом у відкритому доступі зовсім небагато інформації про командувача угрупуванням "Захід".

Самі росіяни зізнаються, що він належить до найбільш закритих для преси воєначальників такого рангу. На всі прохання журналістів дати інтерв'ю Сичовий відповідає однаково: "Давайте поговоримо після "операції" (війни - ред.)

Відомо, що Андрію Сичовому – 53 роки, народився він в Кримському районі Краснодарського краю, закінчив Суворовське училище, а 1990 року – Ульянівське Гвардійське вище танкове командне училище.

Від листопада 2009-го до січня 2011-го – командир 70-ї мотострілецької бригади Далекосхідного військового округу. Далі рік на посаді командира 59-ї мотострілецької бригади Східного військового округу. У травні 2013-го Андрій Сичовий стає командиром другої мотострілецької Таманської дивізії Західного військового округу.

Після низки навчань у Білорусі Сичовий стає начальником штабу п'ятої загальновійськової армії Східного військового округу, а вже 2017-го його прізвище потрапляє до таємного списку Путіна. Закритим указом президент Росії призначає офіцерів командування восьмої армії, яка повинна стежити за кордонами, насамперед з Україною.

2019-го він отримує звання генерал-лейтенанта.

Є в біографії Сичового цікавий момент: у листопаді 2021-го він був звільнений з посади, але через два місяці в лютому 2022-го Андрій Сичовий потрапляє під персональні санкції Євросоюзу.

"І тепер, коли російське Міноборони розкрило в своїх лавах Андрія Сичового, зрозуміло, що на його рахунку тисячі смертей українців", - говорять журналісти.

Нагадаємо, Путін готує кинути на війну дітей із юнармії, кількість яких вже досягнула мільйона.

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