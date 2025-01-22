Миротворці в Україні: військовий експерт назвав ідею нереальною

Сценарій введення до Україну миротворчих військ - яким би він не був, є однаково нереальним. На залучення західних солдатів на врегулювання війни потрібно мати мандат від ООН чи НАТО. І те, і інше є однаково нереальним.

Таку думку військовий експерт Владислав Селезньов висловив в коментарі "Українському радіо".

"Щоб отримати мандат ООН, треба отримати згоду Російської Федерації, яка є постійним членом Ради безпеки ООН. Нереально! Мандат під прапором НАТО так само нереально, бо НАТО всіляко уникає будь-якої дотичності до російсько-української війни", - пояснив він.

З його слів, чисельність введеного миротворчого контингенту у такому випадку має бути колосальна. Саме тому, наголошує Селезньов, не варто "тішити себе ілюзіями" про миротворчі війська в Україні в осяжній перспективі. Експерт каже, що "найімовірніше, всі проблеми, нам доведеться вирішувати самостійно".

Селезньов також вважає нереальним варіант із прикриттям кордону великою кількістю західної ППО. Адже, каже експерт, війна з РФ - "це в першу чергу наш клопіт, наш головний біль".

"Якби наші західні партнери були готові саме на такий варіант задіяння своїх сил та засобів, то ми б бачили бодай якесь відлуння щодо цього процесу. А так ми бачимо, що російські дрони та ракети залітають на територію країн НАТО, йдеться і про Румунію, і про Польщу, а вони не надто поспішають задіювати свою протиповітряну та протиракетну компоненту, щоб ті дрони і ракети знищувати", - зауважив Селезньов.

Нагадаємо, очільниця європейської дипломатії Кая Каллас заявила, що Україна може виграти війну з Росією. Втім, ЄС повинен показати "фюреру" Володимиру Путіну, що той програє, і "зупинити його перед тим, які він нападе на когось із нас".

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