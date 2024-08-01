Мобілізація відкрила болісний розкол в Україні – ABCnews

ABCnews також звертає увагу на скарги, що мобілізація нібито непропорційно націлена на бідніші сільські райони, де люди не можуть дозволити собі платити хабарі.

Від 2022 року в Україні заборонили виїзд більшості чоловіків призовного віку. Як наслідок, кількість тих, хто намагається незаконно перетнути кордон, зросла, повідомляє прикордонна служба України. За допомогою контрабандистів деякі купують підроблені документи, щоб спробувати проїхати через офіційні переходи. Але інші пробують більш відчайдушний шлях, намагаючись вислизнути пішки, ризикуючи перепливти річку Тису.

Про проблеми в Україні з мобілізацією йдеться у статті ABCnews.

У виданні зазначають, що посилена охорона на кордоні відображає дві важкі істини, з якими стикається Україна: армії не вистачає солдатів і їй важко знайти добровольців, які бажають воювати.

Два з половиною роки нищівних боїв сильно виснажили українські сили, які змушені боротися проти російських військ, які переважають.

У перші місяці війни величезна хвиля українців пішла воювати добровольцями. Але зараз ця хвиля переважно вичерпана, і більшість тих, хто хотів стати добровольцем, уже зробили це.

"Оскільки війна зайшла в глухий кут, десятки тисяч убитих і поранених, а лінії ледь рухаються, ентузіазм згас", – зазначають у виданні.

Питання про те, хто має воювати, відкрило болісний розкол в Україні. Відео, на яких показано, як ТЦК іноді хапають чоловіків на вулиці, які циркулюють в Інтернеті, викликали обурення. Влада наполягає, що такі випадки – рідкість.

ABCnews також звертає увагу на інші відео, на яких видно, як молоді чоловіки п’ють на вулиці в Києві та інших містах, підживлюючи скарги про те, що мобілізація непропорційно націлена на бідніші сільські райони, де люди не можуть дозволити собі платити хабарі.

Оскільки війна затягнулася, українські чоловіки зіткнулися з болісними дилемами, запитуючи себе, який їхній обов’язок більший – перед родиною чи перед країною.

Раніше головком ЗСУ Олександр Сирський зробив гучну заяву про мобілізацію і звернувся до українців.

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