Другий Саміт миру: Портников вказав на юридичну перепону для участі РФ

Журналіст припускає, що Путін може захотіти приїхати на Саміт, і в такому разі президенту України треба бути готовим до прямих перемовин.

Якщо Росія і особисто диктатор Володимир Путін вирішить брати участь у другому саміті миру, президентові Володимиру Зеленському доведеться скасувати власний указ про відмову від перемовин з главою Кремля.

Про це заявив український журналіст Віталій Портникові на своєму YouTube-каналі.

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"Чи можна запрошувати представників РФ на будь-яку міжнародну конференцію, якщо сам президент Росії не вважається президентом України фігурою для перемовин. Та і його (Путіна – Ред.) легитімність ставиться під сумнів після останнім виборів. Будь-яку делегацію на цей саміт стверджує Володимир Путін, який вже давно вимагає скасування указу щодо неможливості перемовин з президентом Російської Федерації. Чи готовий Володимир Зеленський скасувати цей свій указ, виданий після трагічних подій на Київщині для того, щоб провести перемовини з представниками РФ на мирному Саміті?", – запитує Портников.

Журналіст припускає, що Путін може захотіти приїхати на Саміт, і в такому разі президенту України треба бути готовим до прямих перемовин.

"Які це мають бути представники? Якщо Саміт відбувається на рівні голів держав, там присутній сам президент України Володимир Зеленський, то чи може бути так, щоб від Росії був присутній Володимир Путін? Якщо він захоче приймати участь у такій зустрічі", – зазначив він.

Раніше президент Зеленський описав кроки до другого Саміту миру. За його словами, Україна бажає провести другий Саміт миру цього року.

Своєю чергою, заступник голови МЗС Росії Михайло Галузін заявив, що РФ не братиме участі у новому Саміті миру у зв’язку з "ультимативною" риторикою.

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