На "Азовсталі" загинув чемпіон Києва з боксу

Український боксер Артем Моша загинув під час оборони Маріуполя.

Чемпіон Києва, який служив у Збройних силах України й останніми днями перебував разом з іншими українськими військовими на території заводу "Азовсталь", загинув у неділю, 8 травня.

Про це розповіла мати Артема, Ірина Єгорченко на своїй сторінці у Facebook.

"Він загинув гідно, захищаючи Україну. Бог забрав його додому. Спасибі всім, хто стояв поруч, молився, постився, боровся. Останнє листування з ним і фото мого героя. Ти був дуже добрим сином. Побачимося, синку, на небесах. Мама, яка любить і чекає на зустріч. Ми побачимося", - написала жінка.

Нагадаємо, як повідомили раніше в Генштабі ЗСУ, операція з деблокування українських військових з заводу "Азовсталь" потребуватиме зусиль значної кількості військ та може призвести до значних втрат.