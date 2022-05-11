На "Азовстали" погиб чемпион Киева по боксу

Украинский боксер Артём Моша погиб во время обороны Мариуполя.

Чемпион Киева, служивший в Вооруженных Силах Украины и в последние дни находившийся вместе с другими украинскими военными на территории завода "Азовсталь", погиб в воскресенье, 8 мая.

Об этом рассказала мать Артема Ирина Егорченко на своей странице в Facebook.

"Он погиб достойно, защищая Украину. Бог забрал его домой. Спасибо всем, кто стоял рядом, молился, постился, боролся. Последняя переписка с ним и фото моего героя. Ты был очень хорошим сыном. Увидимся сынок, на небесах. любит и ждет на встречу. Мы увидимся", — написала женщина.

Напомним, как сообщили ранее в Генштабе ВСУ, операция по деблокированию украинских военных с завода "Азовсталь" потребует усилий значительного количества войск и может привести к значительным потерям.