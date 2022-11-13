На Черкащині під час повітряної тривоги спрацювала ППО

В області була оголошена повітряна тривога.
На Черкащині під час крайньої тривоги спрацювала ППО.
Про це у повідомленні у Telegram-каналі зауважив очільник Чернігівської ОВА Ігор Табурець.
"Слава ЗСУ! Спокійної нам ночі!", - додав він.
Пізніше в області був оголошений відбій повітряної тривоги.
Нагадаємо, що у Черкасах пролунали вибухи ввечері 12 листопада під час оголошеної в області повітряної тривоги.
У ніч проти 2 листопада російські безпілотники "шахіди" атакували Черкаську область. Один ворожий дрон влучив в об’єкт інфраструктури в одній із громад.
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