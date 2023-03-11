На Черкащині “приземлили” ворожу ракету та безпілотник: фото

У Черкаській ОВА повідомили про наслідки останніх повітряних тривог.
Під час останніх повітряних тривог, які раніше було оголошено в Черкаській області, засоби протиповітряної оборони збили ворожу ракету та безпілотник.
Про це у своєму Telegram-каналі повідомив очільник Черкаської обласної військової адміністрації Ігор Табурець.
За його словами, успішну роботу ППО повідомили не одразу, оскільки потрібно було з’ясувати подробиці.
“В області "приземлено" дві ворожі цілі: ракету та безпілотник. Минулось без потерпілих і руйнувань. Працюють відповідні служби”, - йдеться в дописі.
Ігор Табурець звернувся із закликом до мешканців області не публікувати точних локацій “прильотів”, щоб не ускладнювати роботу захисників і не допомагати ворогу прицільніше бити.
Також він закликав повідомляти про виявлені уламки чи підозрілі предмети у поліцію чи МНС і в жодному разі не чіпати їх.
Нагадаємо, через загрозу ракетних ударів у Черкаській області були застосовані запобіжні відключення електроенергії.
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