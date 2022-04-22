Під час зупинки авто чоловіки спочатку називалися волонтерами, а потім намагалися переконати, що вони військовослужбовці ЗСУ.

На Чернігівщині патрульна поліція затримала диверсійну групу.

Про це повідомила пресслужба Управління патрульної поліції в області.

Згідно з повідомленням, сьогодні, 22 квітня, під час відпрацювання оперативної інформації екіпаж патрульної поліції зупинив автомобіль Mitsubishi Lancer. Окрім водія, в салоні перебували три пасажири. Всі четверо чоловіків пред’явили для перевірки паспорти громадян України.

"На запитання поліцейських чоловіки стали плутатися у відповідях: не змогли пояснити маршрут свого руху, називалися волонтерами, а потім намагалися переконати, що вони військовослужбовці ЗСУ", - зазначили в патрульній поліції.

Під час огляду авто патрульні виявили дрон, сім-карти російських мобільних операторів та флеш-накопичувачі з великим обсягом інформації.

Чоловіків затримали.

На місце викликали слідчо-оперативну групу та представників СБУ.

Нагадаємо, у прилеглих до Києва містах досі голодують люди, виживають лише завдяки волонтерам.

Жінки на Київщині напекли 500 пасок і відвезли їх до Бучі й Ірпеня, де досі є голодні люди

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