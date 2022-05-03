На Чернігівщині відкрили ще дві тимчасові переправи (відео)

У Чернігівській області транспортні служби відкрили рух для автомобілів ще двома тимчасовими проїздами.
Після звільнення території Чернігівщини дорожні бригади відразу почали роботу для забезпечення безперервної гуманітарної та медичної допомоги.
В області відкрили ще дві тимчасові переправи.
Про це повідомив заступник керівника Офісу Президента Кирило Тимошенко.
Відкрито рух ще на двох тимчасових проїздах:
- на дорозі Р-69 Київ – Чернігів;
- на трасі Н-27 за 5 днів збудували переправу на маршруті, що поєднує Чернігів та Мену.
На трасі Р-67 розпочато роботи з відновлення мосту в селі Хвилівка.
Нагадаємо, на Харківщині відновили рух двома переправами.
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